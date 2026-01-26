Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:09, 26 января 2026Из жизни

Близнецы отомстили напавшему на них грабителю

В США братья-близнецы застрелили грабителя, который напал на них в 2021 году
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Deb Cohn-Orbach / UCG / Universal Images Group via Getty Images

В США братьев-близнецов арестовали по обвинению в расправе над мужчиной, который несколькими годами ранее ограбил их под дулом пистолета. Об этом сообщает New York Post.

Случай произошел в городе Форт-Уорт, штат Техас. 20-летние Сэмюэл и Соломон Гбадебо, как утверждает следствие, устроили засаду и несколько раз выстрелили в 20-летнего Исайю Гонсалеса.

Братья отомстили Гонсалесу, который в 2021 году напал на них, заставив их раздеться догола во время ограбления. Об этом стало известно, когда анонимный информатор сообщил полиции Форт-Уэрта о мотиве Гбадебо и предоставил им видео того самого унизительного инцидента.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Убей меня, если сможешь Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Убей меня, если сможешьЭти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
2 ноября 2019
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022

Личность грабителя подтвердили с помощью системы распознавания лиц. При этом осталось неизвестно, привлекался ли он тогда к ответственности.

Близнецов подозревают еще в одной расправе, которая произошла двумя неделями ранее. Неизвестно, связано ли преступление с местью Гонсалесу. Братья были взяты под стражу и им предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что жительница Таиланда расправилась с мужем, который предложил ей смириться с его изменой. Ей грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, пожизненное заключение или высшая мера наказания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Упал в обморок». «Звездному» адвокату огласили приговор по резонансному делу. В числе фигурантов — бывшие сотрудники ФСБ и СК

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Хакеры заблокировали машины россиян

    В России предложили маркировать туалетную бумагу

    В Кремле ответили на вопрос о смене состава переговорной группы России

    75-летняя Надежда Бабкина показала фото времен студенчества

    Нежелание москвички воспитывать сына привело к жестокой расправе

    Меньшова поддержала протест выпускников Школы-студии МХАТ

    Порошенко назвал ВСУ опорой трансатлантической безопасности

    Названа цена самой дешевой квартиры в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok