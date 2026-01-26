Близнецы отомстили напавшему на них грабителю

В США братья-близнецы застрелили грабителя, который напал на них в 2021 году

В США братьев-близнецов арестовали по обвинению в расправе над мужчиной, который несколькими годами ранее ограбил их под дулом пистолета. Об этом сообщает New York Post.

Случай произошел в городе Форт-Уорт, штат Техас. 20-летние Сэмюэл и Соломон Гбадебо, как утверждает следствие, устроили засаду и несколько раз выстрелили в 20-летнего Исайю Гонсалеса.

Братья отомстили Гонсалесу, который в 2021 году напал на них, заставив их раздеться догола во время ограбления. Об этом стало известно, когда анонимный информатор сообщил полиции Форт-Уэрта о мотиве Гбадебо и предоставил им видео того самого унизительного инцидента.

Личность грабителя подтвердили с помощью системы распознавания лиц. При этом осталось неизвестно, привлекался ли он тогда к ответственности.

Близнецов подозревают еще в одной расправе, которая произошла двумя неделями ранее. Неизвестно, связано ли преступление с местью Гонсалесу. Братья были взяты под стражу и им предъявлены обвинения.

