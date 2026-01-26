Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:26, 26 января 2026Россия

Боец «Орлана» попал под ракетный удар ВСУ в столице российского региона

Губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при ракетной атаке ВСУ бойце «Орлана»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боец подразделения «Орлан» попал под ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в столице Белгородской области — Белгороде. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В четвертый раз за день бойцы ПВО отражают ракетные удары над Белгородом и Белгородским округом», — написал он.

В результате ракетного удара по областной столице боец получил множественные осколочные ранения нижних конечностей. На данный момент скорая помощь доставляет его в больницу №2 Белгорода, добавил глава региона.

Ранее в этот же день появилось видео отражения массированной атаки ВСУ на Белгород. На кадрах видны белые следы в небе, оставшиеся после работы систем противовоздушной обороны по целям над городом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о дальнейшей судьбе переговоров с Украиной и США

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Хакеры заблокировали машины россиян

    В России предложили новое основание для исключения из школы

    Турист подвергся нападению снежного барса во время катания на лыжах и попал на видео

    Боец «Орлана» попал под ракетный удар ВСУ в столице российского региона

    Мать погибшей 18-летней самбистки высказалась о причине смерти дочери

    Еще одна страна пообещала судиться против запрета российского газа

    Названа цель заявления Сырского о стратегии ВСУ

    Дмитриев посоветовал мэру Нью-Йорка поучиться у Москвы чистке улиц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok