Боец «Орлана» попал под ракетный удар ВСУ в столице российского региона

Боец подразделения «Орлан» попал под ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в столице Белгородской области — Белгороде. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В четвертый раз за день бойцы ПВО отражают ракетные удары над Белгородом и Белгородским округом», — написал он.
В результате ракетного удара по областной столице боец получил множественные осколочные ранения нижних конечностей. На данный момент скорая помощь доставляет его в больницу №2 Белгорода, добавил глава региона.
Ранее в этот же день появилось видео отражения массированной атаки ВСУ на Белгород. На кадрах видны белые следы в небе, оставшиеся после работы систем противовоздушной обороны по целям над городом.