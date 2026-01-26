Реклама

Россия
17:01, 26 января 2026Россия

Появилось видео отражения массированной атаки ВСУ на столицу российского региона

Военкор Коц опубликовал видео отражения атаки на Белгород
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео отражения массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на столицу Белгородской области — Белгород. Ролик опубликовал военкор Александр Коц в Telegram-канале.

На кадрах видны белые следы в небе, оставшиеся после работы систем противовоздушной обороны (ПВО) по целям над городом.

«ПВО снова сбивает цели в небе на подлете к городу. Похоже на новый массированный обстрел Химарями», — написал военкор, имея ввиду реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В этот же день Минобороны России заявило, что ВСУ осуществили массированный налет беспилотниками на Белгородскую область. По данным ведомства, в период с 11:00 до 15:00 по московскому времени над приграничным регионом было сбито 16 дронов.

