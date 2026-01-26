Бойфренд обратился к девушке с неожиданной просьбой и вызвал у нее отвращение

Пользовательница Reddit с ником CopperFieldNote пожаловалась на своего молодого человека, который обратился к ней с неожиданной просьбой. После двух лет отношений он внезапно попросил предоставить ему доступ к банковским счетам девушки, что вызвало у нее отвращение.

«Мы живем вместе и делим оплату за все примерно поровну, но общих счетов у нас нет. Конфликт начался, когда он сказал, что хочет, чтобы мы были полностью прозрачны в финансовом плане, потому что мы собираемся обручиться в этом году. Я подумала, что мы сядем, запросим кредитные отчеты, обсудим цели и тому подобное. Вместо этого он попросил мои данные для входа в онлайн-банкинг, чтобы видеть все в режиме реального времени», — написала автор.

Сначала девушка подумала, что ее избранник шутит, однако он был предельно серьезен. Последовавший отказ вызвал у него раздражение: молодой человек расценил это как попытку что-то утаить от него. Бойфренд отметил, что не хочет однажды узнать, что у девушки есть долги или безрассудные траты.

«Это показалось мне отвратительным. Я сказала ему, что у меня нет долгов, кроме студенческих кредитов, у меня хорошая кредитная история, и я никогда не скрывала покупки. Он сказал, что верит мне, но хочет чеки. Я сказала ему "нет", добавив, что требовать мои данные для входа — это ненормально», — возмутилась автор.

После этого отношения пары разладились. Молодой человек предпринимал еще несколько попыток пробиться к банковским счетам девушки, однако, потерпев неудачу, обвинил ее в попытке саботировать их совместное будущее.

