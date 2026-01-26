Реклама

15:51, 26 января 2026

Британцев призвали научиться у русских мату и производству самогона

Британцев призвали научиться у русских мату и производству самогона
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Jack Taylor / Reuters

Журналист из Англии Шон Томас иронично предложил соотечественникам перенять якобы советские лайфхаки, чтобы выжить в современной Великобритании. Материал, в котором он пожаловался на условия жизни при премьер-министре Кире Стармере, опубликован в газете The Telegraph.

Статья озаглавлена как «Чтобы выжить в Британии при Стармере, обратитесь к маленьким радостям советского быта». В частности, автор предложил британцам научиться у русских мату, который он описал как «мрачный и неприличный юмор, который делает жизнь сносной».

Томас также пожаловался на обилие новых налогов в стране и с сарказмом призвал соотечественников производить самогон. «Когда правительство с помощью высоких цен окончательно вытеснит работающих британцев из последних пабов в стране (...), нам придется производить собственную выпивку», — написал он.

Инакомыслие в Британии стало наказуемым, поэтому гражданам следует перенять опыт советских людей и начать выпускать самиздат, добавил журналист. Помимо того, он иронично предположил, что в стране в итоге возникнет аналог советских столовых «с запахом непонятного мяса и смиренными, но радостными очередями».

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что в Великобритании граждан чаще привлекают к ответственности за слова, чем в России. При этом он добавил, что в РФ живет намного больше людей, чем в этой европейской стране.

