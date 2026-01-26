Данные о нехватке у России танков оказались недостоверными

Данные о том, что у ВС РФ нет современных танков, оказались недостоверными

В проукраинских изданиях распространяется информация, что у России якобы закончились современные танки, и теперь ей придется отправлять на фронт старые Т-62.

В действительности в России во время проведения спецоперации прошла глубокая модернизация данной техники. Также страна активно занимается производством новых современных машин.

Так, с начала спецоперации в конструкцию изделий внесли сотни изменений — в частности, была заметно усилена защита. Сейчас одними из основных рабочих машин в зоне боевых действий являются Т-90М и Т-72Б3М. Их производитель, «Уралвагонзавод», отмечает, что танки, которые сегодня получают Вооруженные силы (ВС) РФ, значительно отличаются от таких же выпусков предыдущих лет.

«Российские машины Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ максимально приспособлены к современным условиям боя. По совокупности показателей их можно считать лучшими серийными танками в мире», — указывает первый замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

При этом если Т-90М «Прорыв» производятся в наши дни с нуля, то Т-72Б3М и Т-80БВМ — это результат модернизации ранее выпущенных образцов.

Что касается модели Т-62, то в ВС России в зоне СВО также используют его модернизированные версии — Т-62М и Т-62МВ. Так, версия Т-62М получила дополнительные экраны из комбинированной брони, а защищенность Т-62МВ усилили динамической защитой.

То, что ВС РФ в 2026 году имеют больше танков, чем в 2022 году, когда началась СВО, признали в том числе военные эксперты в Европе и США. Уточняется, что немалую роль в сохранении и преумножении танкового парка сыграла хорошо организованная система эвакуации и восстановления подбитых машин — ремонтные подразделения армии работают как отдельный род войск.

Поврежденная техника вывозится с поля боя максимально быстро. В строй она возвращается уже к началу следующего этапа боевых действий. Среднее время ремонта составляет около двух недель.

Тот факт, что количество танков у ВС РФ с 2022 года выросло, признают и на Украине. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что российские силы имеют преимущество в военной технике, артиллерии и снабжении в два-три раза. По его словам, количество танков у армии РФ с начала СВО выросло вдвое, артиллерийских систем — втрое. Также он отметил, что Россия имеет превосходство в авиации и очень сильную противовоздушную оборону.

Кроме того, в армии непрерывно идут новые поставки. Только в начале этого года сообщалось о том, что ВС РФ получили партию танков Т-90М «Прорыв».

Еще в прошлом году глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отмечал, что с начала специальной военной операции производство и ремонт танков были увеличены в 3,5 раза. Кроме того, входящие в «Ростех» предприятия в девять раз нарастили выпуск боеприпасов для танков и боевых машин пехоты.

Примечательно, что украинские издания регулярно пишут, что у России фактически не осталось оружия. Подобные недостоверные данные украинская пропаганда публикует постоянно. Что касается данных о танках у Российской армии, то только в 2024 году подобные вбросы наблюдались минимум дважды — в январе и мае. А буквально на прошлой неделе на Украине заявили о деградации российской авиации, что также оказалось фейком.

Данные о том, что у России якобы закончились танки, не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».