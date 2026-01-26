Доктор Мясников оценил возможность распространения в России смертельно опасного вируса

Врач Мясников заявил, что в России нет природного резервуара вируса Нипах

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил возможность распространения в России смертельно опасного вируса Нипах. На эту тему он высказался в Telegram-канале.

«Природного резервуара (организм, в котором живет вирус и откуда он может передаваться другим — прим. «Ленты.ру») этого вируса у нас [в России] нет. Природный резервуар вируса Нипах — это крыланы рода Pteropus (так называемые летучие лисицы, крупные фруктовые летучие мыши)», — заявил доктор.

Мясников добавил, что завозные случаи вируса с трудом передаются от человека к человеку, поскольку для этого необходим только тесный контакт. В этом случае Нипах может распространяться по воздуху, указал он.

При этом очень высокая смертность от вируса, как счел Мясников, не даст ему вызвать пандемию. «Если смертность 50-75 процентов, то источник — пораженный человек — становится тяжелобольным и выпадает из социума. Вирус так быстро убивает жертву, что широкое распространение маловероятно», — пояснил врач.

Кроме того, доктор назвал Нипах вызовом для госпитальной медицины и предположил, что от него разработают вакцину.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко обратился к гражданам в связи со вспышкой вируса Нипах в Индии. По его словам, россиянам не нужно опасаться вируса, но стоит быть ответственными в путешествиях.