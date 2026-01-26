Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:51, 26 января 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников оценил возможность распространения в России смертельно опасного вируса

Врач Мясников заявил, что в России нет природного резервуара вируса Нипах
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил возможность распространения в России смертельно опасного вируса Нипах. На эту тему он высказался в Telegram-канале.

«Природного резервуара (организм, в котором живет вирус и откуда он может передаваться другим — прим. «Ленты.ру») этого вируса у нас [в России] нет. Природный резервуар вируса Нипах — это крыланы рода Pteropus (так называемые летучие лисицы, крупные фруктовые летучие мыши)», — заявил доктор.

Мясников добавил, что завозные случаи вируса с трудом передаются от человека к человеку, поскольку для этого необходим только тесный контакт. В этом случае Нипах может распространяться по воздуху, указал он.

При этом очень высокая смертность от вируса, как счел Мясников, не даст ему вызвать пандемию. «Если смертность 50-75 процентов, то источник — пораженный человек — становится тяжелобольным и выпадает из социума. Вирус так быстро убивает жертву, что широкое распространение маловероятно», — пояснил врач.

Кроме того, доктор назвал Нипах вызовом для госпитальной медицины и предположил, что от него разработают вакцину.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко обратился к гражданам в связи со вспышкой вируса Нипах в Индии. По его словам, россиянам не нужно опасаться вируса, но стоит быть ответственными в путешествиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал новые переговоры с Россией и США

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Хакеры заблокировали машины россиян

    Появилось видео отражения массированной атаки ВСУ на столицу российского региона

    Цены на газ в США взлетели из-за арктического шторма

    Притворявшегося российским полицейским ради афер рецидивиста раскрыла потеря смартфона

    Страна БРИКС приготовилась к самому масштабному открытию рынка

    Эффект от полного запрета импорта российского газа в Европу оценили

    Россияне начали стремительно скупать новые автомобили двух марок

    Австрия заявила о потере ЕС роли в украинском урегулировании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok