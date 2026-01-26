Реклама

Фигуранты дела о хищении денег у бойцов СВО скрылись

Два фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево скрылись
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночный линейный редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Global Look Press

Два фигуранта уголовного дела о хищении денег у бойцов специальной военной операции (СВО) в аэропорту «Шереметьево» скрылись после первых задержаний в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам источника, фигуранты скрылись после ознакомления с протоколами допросов свидетелей.

По делу арестованы 40 человек, в том числе предполагаемый организатор. Участники преступной группировки, действовавшей в московском аэропорту, вводили военнослужащих в заблуждение и похищали их средства. Также они занимались кражами и вымогательством.

Ранее боец СВО пожаловался председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину на сборы на общак.

