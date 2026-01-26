Еще одна страна пообещала судиться против запрета российского газа

Сийярто: Венгрия будет добиваться отмены запрета на импорт российского газа

Венгрия будет добиваться отмены запрета на импорт российского газа. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

Запрет приобретать энергоресурсы у РФ противоречит национальным интересам и значительно увеличит расходы на энергоносители для венгерских семей. Республика подаст иск в Суд ЕС, как только решение о восстановлении полномочий будет официально опубликовано, пообещал он.

«План REPowerEU основан на юридической уловке, представляющей санкционные меры как решение по торговой политике, чтобы избежать единогласия. Это полностью противоречит собственным правилам ЕС. В договорах четко прописано: решения по энергетическому балансу являются национальной компетенцией», пояснил Сийярто.

Совет Евросоюза утвердил запрет на импорт сжиженного природного газа из России в страны ЕС с 1 января 2027 года, а газа по трубопроводам — с 30 сентября 2027 года. Новые правила также включают в себя меры по эффективному мониторингу и диверсификации энергоснабжения. Министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Майкл Дамианос заявил, что благодаря запрету энергетический рынок станет устойчивее, избавится от зависимости от Москвы.

Ранее намерения судиться из-за решения Совета ЕС выразила Словакия. Как заявил глава МИД европейской страны Юрай Бланар, его цитирует ТАСС. Братислава не может принять решения, которые не отражают реальные возможности отдельных стран. Поэтому власти обратятся в Суд ЕС и инициируют процедуру отмены регламента REPower EU.

