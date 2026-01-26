Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:25, 26 января 2026Экономика

Еще одна страна пообещала судиться против запрета российского газа

Сийярто: Венгрия будет добиваться отмены запрета на импорт российского газа
Вячеслав Агапов

Фото: noomcpk / Shutterstock / Fotodom

Венгрия будет добиваться отмены запрета на импорт российского газа. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

Запрет приобретать энергоресурсы у РФ противоречит национальным интересам и значительно увеличит расходы на энергоносители для венгерских семей. Республика подаст иск в Суд ЕС, как только решение о восстановлении полномочий будет официально опубликовано, пообещал он.

«План REPowerEU основан на юридической уловке, представляющей санкционные меры как решение по торговой политике, чтобы избежать единогласия. Это полностью противоречит собственным правилам ЕС. В договорах четко прописано: решения по энергетическому балансу являются национальной компетенцией», пояснил Сийярто.

Совет Евросоюза утвердил запрет на импорт сжиженного природного газа из России в страны ЕС с 1 января 2027 года, а газа по трубопроводам — с 30 сентября 2027 года. Новые правила также включают в себя меры по эффективному мониторингу и диверсификации энергоснабжения. Министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Майкл Дамианос заявил, что благодаря запрету энергетический рынок станет устойчивее, избавится от зависимости от Москвы.

Ранее намерения судиться из-за решения Совета ЕС выразила Словакия. Как заявил глава МИД европейской страны Юрай Бланар, его цитирует ТАСС. Братислава не может принять решения, которые не отражают реальные возможности отдельных стран. Поэтому власти обратятся в Суд ЕС и инициируют процедуру отмены регламента REPower EU.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о дальнейшей судьбе переговоров с Украиной и США

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Хакеры заблокировали машины россиян

    В России предложили новое основание для исключения из школы

    Турист подвергся нападению снежного барса во время катания на лыжах и попал на видео

    Боец «Орлана» попал под ракетный удар ВСУ в столице российского региона

    Мать погибшей 18-летней самбистки высказалась о причине смерти дочери

    Еще одна страна пообещала судиться против запрета российского газа

    Названа цель заявления Сырского о стратегии ВСУ

    Дмитриев посоветовал мэру Нью-Йорка поучиться у Москвы чистке улиц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok