20:06, 26 января 2026Экономика

Европейский союз сравнили с ноющим червем

Вагенкнехт: Запрет на российский газ предопределил упадок Евросоюза
Кирилл Луцюк

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Европейский союз предопределил собственный упадок, решив полностью запретить поставки российского газа. Об этом заявила лидер германской партии BSW Сара Вагенкнехт на своей странице в социальной сети X.

По ее словам, поступив таким образом, Брюссель обозначил полную зависимость от фрекингового газа из США. Вагенкнехт полагает, что в такой ситуации «нытье» ЕС по поводу империализма президента США Дональда Трампа есть лицемерие.

«Те, кто превращает себя в червей, не должны жаловаться, когда их топчут ногами», — констатировала политик.

Ранее Совет ЕС окончательно утвердил решение, согласно которому импорт сжиженного природного газа из России в страны Евросоюза запрещается с 1 января 2027 года, а газа по трубопроводам — с 30 сентября 2027 года. Для тех, кто проигнорирует эти запреты, Брюссель предусмотрел штрафы, составляющие не менее 2,6 миллиона евро для физических лиц и не менее 40 миллионов евро для компаний.

