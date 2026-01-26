Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:15, 26 января 2026Мир

Финляндия усилит морское патрулирование в Балтике для защиты подводной инфраструктуры

Финляндия и ЕС создадут центр морского наблюдения для защиты инфраструктуры
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roni Rekomaa / Reuters

Финляндия совместно с другими странами Балтийского региона и Европейской комиссией создаст специализированный центр морского наблюдения. Его целью станет защита критически важной подводной инфраструктуры в Финском заливе, сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление.

В документе подчеркивается, что компетентные органы должны иметь возможность оперативно вмешиваться в ситуации, возникающие в территориальных водах и исключительной экономической зоне. Новый центр займется координацией морского патрулирования и мониторинга для предотвращения потенциальных угроз.

Инициатива является частью усилий по укреплению безопасности региона после серии инцидентов с подводной инфраструктурой в Балтийском море.

31 декабря 2025 года финские власти проинформировали посольство РФ о задержании следовавшего из России в Израиль грузового судна. На борту находились 14 членов экипажа — граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Финская полиция рассматривала версию об умышленном причинении ущерба и вмешательстве в работу коммуникаций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Показал, что для него является родным». Зеленский сорвался на русский язык во время выступления

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Тело и лежащую в нескольких метрах голову нашли возле многоквартирного дома в Петербурге

    Назван еще один противник России на СВО

    Военный раскрыл подробности об умных бомбах в зоне СВО

    Военный рассказал о характеристиках российского «Терминатора» в зоне СВО

    Планы по поставкам российских судов урезали

    Двое подростков решили заработать на поджогах

    В России ветерану СВО отказали в выплате компенсации за ранение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok