Финляндия усилит морское патрулирование в Балтике для защиты подводной инфраструктуры

Финляндия и ЕС создадут центр морского наблюдения для защиты инфраструктуры

Финляндия совместно с другими странами Балтийского региона и Европейской комиссией создаст специализированный центр морского наблюдения. Его целью станет защита критически важной подводной инфраструктуры в Финском заливе, сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление.

В документе подчеркивается, что компетентные органы должны иметь возможность оперативно вмешиваться в ситуации, возникающие в территориальных водах и исключительной экономической зоне. Новый центр займется координацией морского патрулирования и мониторинга для предотвращения потенциальных угроз.

Инициатива является частью усилий по укреплению безопасности региона после серии инцидентов с подводной инфраструктурой в Балтийском море.

31 декабря 2025 года финские власти проинформировали посольство РФ о задержании следовавшего из России в Израиль грузового судна. На борту находились 14 членов экипажа — граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Финская полиция рассматривала версию об умышленном причинении ущерба и вмешательстве в работу коммуникаций.