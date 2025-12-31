Реклама

19:50, 31 декабря 2025

Финляндия сообщила о задержании судна с россиянами на борту

Грузовое судно, где есть россияне, задержано за повреждение кабелей в Финляндии
Екатерина Графская
Фото: Lev_Karavanov / Shutterstock / Fotodom

Финские власти проинформировали посольство Россия о задержании грузового судна, среди членов экипажа которого есть граждане РФ. Об этом сообщили в дипмиссии, отметив, что обращений от задержанных россиян пока не поступало, передает РИА Новости.

По данным посольства, уведомление поступило от финской стороны сразу после задержания судна. Дипломаты продолжают отслеживать ситуацию и готовы оказать консульскую помощь в случае соответствующих запросов.

Правоохранительные органы Финляндия задержали следовавшее из России в Израиль грузовое судно по подозрению в повреждении подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе. На борту находились 14 членов экипажа — граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана.

Финская полиция рассматривает версию об умышленном причинении ущерба и вмешательстве в работу коммуникаций. Обстоятельства инцидента и правовой статус задержанных выясняются.

Ранее стало известно, что экипаж нефтяного танкера Bella 1, который с 21 декабря преследует береговая охрана США в Атлантическом океане, нарисовал на борту российский флаг.

