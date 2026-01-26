Лифт с людьми заклинило во время пожара на охваченном огнем этаже дома в российском городе

Во Владивостоке женщина и подросток едва не сгорели в лифте во время пожара в жилом доме на улице Луговая. Об этом горожанка рассказала Telegram-каналу «Миша всегда прав».

По словам россиянки, в момент происшествия они вместе с несовершеннолетней девочкой поднимались вверх, не зная о пожаре, так как запаха дыма в подъезде не было. Однако на шестом этаже лифт вдруг остановился, а затем продолжил движение и вновь встал на седьмом, где происходило возгорание. При этом дверь открылась только на 10-15 сантиметров. Прикрыв девочку собой, горожанка дернула за створки, в результате чего в кабину попал поток горячего воздуха. «Пострадало лицо — волдыри на лице. От того, что открывала двери руками, повредила руки», — поделилась она.

Из-за сильно задымления на этаже было сложно ориентироваться, поэтому собеседница канала светила подростку телефоном, параллельно вызывая спасателей. В результате женщина спустилась одна, а девочка — только через 30 минут. На руках и лице несовершеннолетней оказались ожоги второй степени.

Как выяснилось, в подъезде горела сваленная возле мусоропровода мебель. По словам женщины, она намерена жаловаться в прокуратуру и МЧС. Россиянка также связалась с родителями пострадавшего подростка, чтобы скоординировать с ними действия.

