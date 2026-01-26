Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:12, 26 января 2026Россия

Лифт с людьми заклинило во время пожара на охваченном огнем этаже дома в российском городе

Во Владивостоке женщина и подросток едва не сгорели в лифте во время пожара
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Смышляев / Фотобанк Лори

Во Владивостоке женщина и подросток едва не сгорели в лифте во время пожара в жилом доме на улице Луговая. Об этом горожанка рассказала Telegram-каналу «Миша всегда прав».

По словам россиянки, в момент происшествия они вместе с несовершеннолетней девочкой поднимались вверх, не зная о пожаре, так как запаха дыма в подъезде не было. Однако на шестом этаже лифт вдруг остановился, а затем продолжил движение и вновь встал на седьмом, где происходило возгорание. При этом дверь открылась только на 10-15 сантиметров. Прикрыв девочку собой, горожанка дернула за створки, в результате чего в кабину попал поток горячего воздуха. «Пострадало лицо — волдыри на лице. От того, что открывала двери руками, повредила руки», — поделилась она.

Из-за сильно задымления на этаже было сложно ориентироваться, поэтому собеседница канала светила подростку телефоном, параллельно вызывая спасателей. В результате женщина спустилась одна, а девочка — только через 30 минут. На руках и лице несовершеннолетней оказались ожоги второй степени.

Как выяснилось, в подъезде горела сваленная возле мусоропровода мебель. По словам женщины, она намерена жаловаться в прокуратуру и МЧС. Россиянка также связалась с родителями пострадавшего подростка, чтобы скоординировать с ними действия.

Ранее один человек стал жертвой пожара во взрослом инфекционном отделении больницы в Карелии. Всего на момент возгорания там находились восемь пациентов, все они переведены в другое здание. В детском отделении никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы избавляемся от пагубной зависимости». В Евросоюзе решили, когда окончательно прекратят покупать любой российский газ

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Москвичам пообещали снежный апокалипсис

    Названы условия неявки на работу из-за погоды

    Москвичам предсказали ослабление морозов

    Лифт с людьми заклинило во время пожара на охваченном огнем этаже дома в российском городе

    Россиянин выпил напиток в баре Таиланда, был ограблен и улетел на родину в одних тапках

    Попавший в ДТП россиянин обвинил в своем опьянении корм для попугаев

    В России ответили на слова Зеленского о Москве и Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok