Смертельный пожар произошел в карельской больнице

Парфенчиков: В отделении Кондопожской ЦРБ произошел пожар, один пациент погиб

Во взрослом инфекционном отделении на первом этаже Кондопожской центральной районной больницы в Карелии в ночь на 26 января произошел пожар. Один человек погиб. Об этом сообщил глава Республики Артур Парфенчиков в своем официальном Telegram-канале.

Погиб одинокий пожилой мужчина, который оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер.

Всего на момент пожара в отделении находились восемь пациентов, все они переведены в основное здание. В детском же отделении, которое расположено на втором этаже, никто не пострадал.

«Одна мама с ребенком переведена в основной корпус, двое детей с мамой отпущены домой», — рассказал Парфенчиков.

В Кондопожскую ЦРБ прибыл министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

«В обстоятельствах случившегося будем разбираться. Причины произошедшего, а также возможный ущерб установит специальная комиссия», — добавил глава Карелии.

