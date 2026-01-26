Реклама

Россия
06:49, 26 января 2026

Стало известно о погибшем при обрушении горной выработки на российском предприятии

На предприятии в Оренбуржье произошло обрушение горной выработки, есть погибший
Екатерина Щербакова
Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

Горная выработка обрушилась на промышленном предприятии в Гайском муниципальном округе в Оренбургской области утром 26 января. В результате происшествия, проходчик подземного участка получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Площадь обрушения устанавливается. На предприятии сформирована комиссия, которая выясняет причины и обстоятельства обрушения, уточнили в МЧС.

Ранее стало известно о том, что фрагменты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнули на территории двух предприятий в Краснодарском крае, в результате чего начался пожар. Один человек получил травму, которая не угрожает его жизни.

