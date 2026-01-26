Стало известно о погибшем при обрушении горной выработки на российском предприятии

Горная выработка обрушилась на промышленном предприятии в Гайском муниципальном округе в Оренбургской области утром 26 января. В результате происшествия, проходчик подземного участка получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Площадь обрушения устанавливается. На предприятии сформирована комиссия, которая выясняет причины и обстоятельства обрушения, уточнили в МЧС.

