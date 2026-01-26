Реклама

18:51, 26 января 2026Культура

Меньшова поддержала протест выпускников Школы-студии МХАТ

Юлия Меньшова поддержала требование снять Богомолова с поста в Школе-студии МХАТ
Андрей Шеньшаков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Актриса и доцент кафедры актерского мастерства ВГИК Юлия Меньшова высказалась против назначения Константина Богомолова на пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом она написала в Telegram-канале.

Дочь Владимира Меньшова и Веры Алентовой разместила в блоге открытое письмо выпускников легендарной актерской школы и попросила министра культуры России Ольгу Любимову обратить внимание на протест артистов.

«Прошу внимания нашего министра к этому обращению. Как выпускница Школы-студии МХАТ, которую закончили и мои родители», — написала она.

Резонанс в актерской среде вызвало решение назначить исполняющего обязанности ректора Богомолова, который подвергался критике за неоднозначное творчество.

Ранее выпускники Школы-студии МХАТ обратились с открытым письмом к Любимовой. В обращении актеры и актрисы попросили отменить назначение Богомолова на пост.

