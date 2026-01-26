МИД Турции призвал США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

Фидан: США не стоит делать из Ирана вторую Венесуэлу

США не стоит делать из Ирана вторую Венесуэлу, страна и так находится под санкционным давлением. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, его слова приводит Veryansin TV.

По его словам, жители Ирана выходят протестовать из-за того, что страна находится под санкционным давлением, которое наносит ущерб экономике. Также Фидан отметил, что Тегеран готов к диалогу.

«Что ж, я бы советовал своим американским друзьям — не делайте этого (...) Нет, не делайте. Не надо», — призвал Фидан.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп направил американскую армаду к Ирану «на всякий случай».