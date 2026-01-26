Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:57, 26 января 2026Мир

МИД Турции призвал США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

Фидан: США не стоит делать из Ирана вторую Венесуэлу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

США не стоит делать из Ирана вторую Венесуэлу, страна и так находится под санкционным давлением. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, его слова приводит Veryansin TV.

По его словам, жители Ирана выходят протестовать из-за того, что страна находится под санкционным давлением, которое наносит ущерб экономике. Также Фидан отметил, что Тегеран готов к диалогу.

«Что ж, я бы советовал своим американским друзьям — не делайте этого (...) Нет, не делайте. Не надо», — призвал Фидан.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп направил американскую армаду к Ирану «на всякий случай».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мурманская область четвертый день подряд остается без света. Жителям раздают тушенку и хлеб. Что известно о причинах блэкаута?

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Аналитик ответил на заявления Украины об отслеживании запуска «Орешника»

    Знаменитого бодибилдера не стало в 48 лет при странных обстоятельствах

    Женщины вспомнили о самых тяжелых и замалчиваемых деталях беременности

    МИД Турции призвал США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

    Названы три основных разногласия на переговорах в Абу-Даби

    В Москве загорелся храм

    Мощное уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok