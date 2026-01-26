Реклама

10:01, 26 января 2026Интернет и СМИ

Мошенники стали обманывать россиян с помощью поддельных рабочих чатов

МВД: Мошенники создают поддельные рабочие чаты, выманивая код подтверждения
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники стали подделывать рабочие чаты, в которых они от имени начальства просят жертву выполнить рабочую задачу, выманивая код подтверждения. Об этой схеме обмана предупредило МВД России в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Отмечается, что аферисты тщательно готовятся к созданию фальшивого чата и собирают в открытых источниках и соцсетях информацию о коллективе жертвы. «Это позволяет им создать фиктивный рабочий чат с высокой степенью доверия», — пояснили в ведомстве.

В поддельный чат мошенники добавляют несколько ботов и одного реального пользователя. При этом боты имитируют настоящих сотрудников: они подписаны именами коллег жертвы, используют реальные фото и создают видимость рабочего общения.

«Под видом руководителя или ответственного сотрудника в чате ставится "служебная задача" — например, срочно передать код подтверждения для "оцифровки архива"», — раскрыли в МВД. Правоохранители также добавили, что изображающие коллег боты подталкивают жертву к выполнению требования.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян под видом доставки из магазина. Уточнялось, что злоумышленники используют реальные данные оформленного заказа и пытаются выманить код из СМС.

