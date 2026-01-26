Реклама

17:27, 26 января 2026

Москвичи резко отвернулись от одного типа жилья

Росреестр: Число ипотечных сделок с новостройками в Москве упало на 22 %
Нина Ташевская
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В 2025 году жители Москвы резко отвернулись от новостроек — число ипотечных сделок с жильем и другими помещениями на первичном рынке упало на 22 процента по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра, пишет РИА Новости.

Всего за год заключили 55,8 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), отметили в ведомстве. При этом в декабре 2025-го в Москве зафиксировали 7,9 тысячи ДДУ с привлечением кредитных средств — это на 43 процента больше, чем в ноябре того же года.

«В течение прошлого года статистика ипотечных сделок на первичном рынке недвижимости наглядно демонстрировала реакцию рынка на макроэкономические факторы. В первом полугодии при ставке 20 процентов количество договоров уступало аналогичному показателю 2024 года, однако в третьем квартале в ответ на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ началась коррекция и показатели практически сравнялись», — пояснил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Ранее россиян призвали не тянуть с покупкой жилья, если уже есть такие планы. По словам экспертов, цены на квартиры продолжают расти и с рынка быстро пропадают самые ликвидные варианты.

