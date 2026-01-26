Мужчина поджег дом с россиянкой и ее детьми внутри

Перед судом предстанет житель Новосибирской области, который поджег дом с женщиной и двумя ее детьми внутри. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, утром 10 сентября 2025 года Валерий Бридигин находился в состоянии алкогольного опьянения. Из-за возникшего конфликта он решил поджечь дом, в котором находилась потерпевшая вместе с двумя маленькими дочерями. Для этого злоумышленник облил дверь легковоспламеняющейся жидкостью и кинул в нее зажженную спичку. Когда огонь охватил жилище, мужчина скрылся.

Он обвиняется в покушении на расправу, совершенном с особой жестокостью и общеопасным способом. Судебное заседание назначено на 30 января.

