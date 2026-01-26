На обещавшего решить проблемы полицейского настучали в ФСБ

В Краснодарском крае суд приговорил полицейского, обещавшего помочь с делом

В Краснодарском крае суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима бывшего оперуполномоченного уголовного розыска, который пообещал знакомому за деньги решить вопрос с уголовным преследованием. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Экс-полицейского признали виновным по статьям 30, 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Осужденный заявил, что на преступление его толкнули долги.

По версии следствия, сотрудник полиции, узнав, что его знакомому предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), предложил тому «решить вопрос» со смягчением ответственности за 2,2 миллиона рублей. Однако знакомый сообщил об этом в правоохранительные органы.

9 сентября 2025 года силовик получил муляжи денег и был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее в Свердловской области суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима 26-летнего бывшего участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Ирбитский» за насилие над местным жителем.