Полицейский ответил за насилие над россиянином

В Свердловской области суд приговорил экс-полицейского за насилие над мужчиной

В Свердловской области суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима 26-летнего бывшего участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Ирбитский» за насилие над местным жителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Экс-силовика признали виновным по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, в ночь на 27 февраля 2025 года осужденный приехал проверить информацию о совершении противоправных действий одним из местных жителей. В результате участковый не менее 10 раз ударил пострадавшего по голове и другим частям тела, а также применил к нему специальное средство — ручные браслеты.

Ранее в Москве осудили двух бывших полицейских за взятки.