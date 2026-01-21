Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:18, 21 января 2026Силовые структуры

Полицейский ответил за насилие над россиянином

В Свердловской области суд приговорил экс-полицейского за насилие над мужчиной
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Свердловской области суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима 26-летнего бывшего участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Ирбитский» за насилие над местным жителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Экс-силовика признали виновным по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, в ночь на 27 февраля 2025 года осужденный приехал проверить информацию о совершении противоправных действий одним из местных жителей. В результате участковый не менее 10 раз ударил пострадавшего по голове и другим частям тела, а также применил к нему специальное средство — ручные браслеты.

Ранее в Москве осудили двух бывших полицейских за взятки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф высказался о прогрессе в завершении конфликта на Украине

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Количество нераспроданных машин в России подсчитали

    Врач рассказал о главных провокаторах проблем со здоровьем в XXI веке

    Раскрыто происхождение опасной «химической приблуды» ВСУ

    Стали известны условия повторного аукциона по продаже аэропорта Домодедово

    Сразу двоих замминистра задержали в российском регионе за хищения из бюджета

    Госдума рассмотрела проект о запрете депортации одной категории иностранцев

    Раскрыто отношение Москвы к участию зятя Трампа в переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok