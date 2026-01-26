На Украине заявили о самой сложной неделе с 2022 года

Свириденко: Прошедшая неделя стала самой сложной в энергетике с 2022 года

Прошедшая неделя стала самой сложной для украинской энергетики с блэкаута 2022 года. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

«Эта неделя стала одной из самых сложных для украинской энергетики со времен блэкаута 2022 года. После двух комбинированных атак 20 и 23 января, на фоне сильных морозов и повреждений от предыдущих обстрелов, энергосистема подверглась чрезвычайной нагрузке», — написала Свириденко.

Ранее глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко отметил, что ситуация в стране близка к гуманитарной катастрофе, поскольку из-за разрушений энергообъектов в результате ударов обесточенными остаются жилые дома и многие объекты социальной инфраструктуры, в некоторых из них долго нет отопления.