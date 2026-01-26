Реклама

Силовые структуры
07:50, 26 января 2026Силовые структуры

Наказание организаторам подземной экскурсии по центру Москвы дополнили

Организаторам экскурсии по центру Москвы Киму и Дубасу назначили допнаказание
Варвара Митина (редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Суд назначил дополнительное наказание организатором подземной экскурсии по центру Москвы, жертвами которой стали восемь человек. Об этом пишет РИА Новости.

Организатору экскурсий Никите Дубасу на два с половиной годам запретили заниматься экскурсионной деятельностью, а бывшего генерального директора сайта-агрегатора «Спутник» Александра Кима на этот же срок лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Мещанский суд Москвы в апреле 2025 года признал мужчин виновными по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Киму назначили пять с половиной лет лишения свободы, а Дубасу — восемь с половиной. В декабре 2025 года Мосгорсуд признал приговор законным.

20 августа 2023 года участники экскурсии спустились под землю через кирпичный коллектор 1906 года, расположенный в районе Олимпийского проспекта. Среди них известный айтишник Дмитрий Маркушкин с 15-летней дочерью, его 17-летний племянник со своей 15-летней подругой, пожилая семейная пара и 38-летняя женщина — под руководством гида Константина Филиппова. В этот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос. В результате всех участников накрыло водой, они не выжили.

