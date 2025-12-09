Реклама

13:35, 9 декабря 2025Силовые структуры

Приговор организаторам подземной экскурсии по центру Москвы признан законным

Мосгорсуд признал законным приговор организаторам экскурсии Дубасу и Киму
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Ким и Никита Дубас

Александр Ким и Никита Дубас. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мосгорсуд признал законным приговор по уголовному делу о подземной экскурсии по центру столицы, жертвами которой стали восемь человек. Об этом сообщает ТАСС.

Судебная коллегия по уголовным делам отклонила апелляционные жалобы подсудимых Никиты Дубаса и Александра Кима, которые получили наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 и 5,5 года соответственно.

Мещанский суд Москвы в апреле признал их виновными по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

20 августа 2023 года участники экскурсии спустились под землю через кирпичный коллектор 1906 года, расположенный в районе Олимпийского проспекта. Среди них известный айтишник Дмитрий Маркушкин с 15-летней дочерью, его 17-летний племянник со своей 15-летней подругой, пожилая семейная пара и 38-летняя женщина — под руководством гида Константина Филиппова. В этот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос.

Позже спасатели выловили из воды восемь тел. Следователи восстановили картину произошедшей трагедии.

