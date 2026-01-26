Найдено объяснение всплеску бессонницы среди молодежи

Нейрофизиолог Оскар Ларроса заявил, что всплеск бессонницы среди молодежи начался еще несколько лет назад, но ситуация усугубилась после пандемии коронавируса. Объяснение неутешительной тенденции он нашел в разговоре с изданием El Periodico de España.
Первой причиной проблем со сном в молодом возрасте Ларроса назвал социум. По его словам, быстрый темп жизни, давление, связанное с неопределенностью будущего, а также академические, рабочие и социальные требования негативно влияют на сон.
Во-вторых, продолжил он, к бессоннице приводит чрезмерное использование смартфонов в вечернее время. И дело здесь не во вредном свете от экранов, а в умственной гиперстимуляции. Также нарушения сна появляются у молодежи из-за психических проблем, таких как тревожность из-за учебы и работы, стресс в целом.
К другим причинам Ларроса отнес чрезмерное употребление стимулирующих веществ и биологические изменения, происходящие в подростковом возрасте, которые приводят к естественной склонности организма к позднему засыпанию.
Ранее сомнолог Роман Бузунов поделился несколькими способами быстро заснуть. Так, он посоветовал за час до сна почитать художественную литературу.