Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:31, 26 января 2026Забота о себе

Найдено объяснение всплеску бессонницы среди молодежи

Нейрофизиолог Ларроса объяснил всплеск бессонницы среди молодежи стрессом
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Simon Collins / Shutterstock / Fotodom

Нейрофизиолог Оскар Ларроса заявил, что всплеск бессонницы среди молодежи начался еще несколько лет назад, но ситуация усугубилась после пандемии коронавируса. Объяснение неутешительной тенденции он нашел в разговоре с изданием El Periodico de España.

Первой причиной проблем со сном в молодом возрасте Ларроса назвал социум. По его словам, быстрый темп жизни, давление, связанное с неопределенностью будущего, а также академические, рабочие и социальные требования негативно влияют на сон.

Материалы по теме:
На дне. Как вытащить себя из депрессии и вновь захотеть жить?
На дне.Как вытащить себя из депрессии и вновь захотеть жить?
4 июня 2022
Плохие новости вгоняют нас в стресс и бьют по психике. Чем заняться, чтобы отвлечься от негатива?
Плохие новости вгоняют нас в стресс и бьют по психике.Чем заняться, чтобы отвлечься от негатива?
11 июня 2022

Во-вторых, продолжил он, к бессоннице приводит чрезмерное использование смартфонов в вечернее время. И дело здесь не во вредном свете от экранов, а в умственной гиперстимуляции. Также нарушения сна появляются у молодежи из-за психических проблем, таких как тревожность из-за учебы и работы, стресс в целом.

К другим причинам Ларроса отнес чрезмерное употребление стимулирующих веществ и биологические изменения, происходящие в подростковом возрасте, которые приводят к естественной склонности организма к позднему засыпанию.

Ранее сомнолог Роман Бузунов поделился несколькими способами быстро заснуть. Так, он посоветовал за час до сна почитать художественную литературу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал новые переговоры с Россией и США

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Хакеры заблокировали машины россиян

    Звезду реалити-шоу поймали на пьяной езде и арестовали

    Россиянам назвали лучшие украшения для ограниченного бюджета

    В Подмосковье многоэтажку затопило кипятком после трех дней без отопления

    Раскрыта причина согласия Зеленского на переговоры в Абу-Даби

    В российском городе крысы повисли на дверях квартир

    Названа причина сбоя в системе бронирования билетов Leonardo

    Названа главная особенность новых компьютеров Apple

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok