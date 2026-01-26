Объем импорта BMW в Россию резко вырос

Аналитик Целиков: Ввоз новых и подержанных машин BMW увеличился на 44 процента

В 2025 году в Россию было ввезено 64 тысячи автомобилей марки BMW, что на 44 процента превышает показатель 2024 года. Такие данные в своем Telegram-канале приводит аналитик Сергей Целиков.

Импорт новых машин увеличился на 34 процента, достигнув объема в 18 тысяч единиц. Поставки автомобилей с пробегом выросли еще больше — на 49 процентов, до 46 тысяч экземпляров.

Более 40 процентов новых BMW собраны в Китае. Среди подержанных машин доля китайской сборки не превышает 10 процентов. Остальные автомобили имеют маркировку «Сделано в Германии», подчеркнул эксперт.

Основными странами-поставщиками новых машин стали Киргизия, на долю которой пришлось 31,8 процента ввоза, и Белоруссия, обеспечившая 23,1 процента поставок. Почти половина (48 процентов) всех BMW с пробегом была привезена в Россию из Южной Кореи.

Наибольшим спросом у россиян в прошлом году пользовались новые кроссоверы серии «X». В первую пятерку вошли модели Х3 (5,2 тысячи единиц), Х5 (3,1 тысячи), Х1 (1,9 тысячи), Х7 (1,8 тысячи) и Х6 (1,8 тысячи).

Среди машин с пробегом самой популярной моделью стала 5-я серия (6,9 тысячи единиц). Объемы ввоза подержанных кроссоверов Х5 и Х3 оказались примерно равными (по 6,3 тысячи). Также в топ-5 попали 3-я серия (5,1 тысячи) и полноразмерный Х7 (3,4 тысячи).

Практически все (99 процентов) ввезенные новые BMW были оснащены двигателем мощностью более 160 лошадиных сил. Среди автомобилей с пробегом доля таких машин составила 80 процентов. Аналитик отметил, что, исходя из этих данных, новые правила утилизационного сбора «очень сильно ударят» по импорту автомобилей этого немецкого бренда.

Ранее китайский Chery назвал причину отзыва кроссоверов Jaecoo J7 и Tiggo 7.