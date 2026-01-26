Chery объявила отзывную кампанию для двух кроссоверов

«РГ»: Компания Chery объявила об отзыве автомобилей Jaecoo J7 и Tiggo 7

Китайская автомобильная компания Chery объявила об отзыве кроссоверов Jaecoo J7 и Tiggo 7. Причиной стало потенциальное повреждение проводки, которое в некоторых случаях может вызвать неожиданное прекращение работы двигателя во время поездки, пишет «Российская газета» («РГ»).

Соответствующий план мероприятий утвержден Государственным управлением по регулированию рынка Китая.

По заявлению производителя, в одной из партий автомобилей могла быть допущена ошибка при монтаже. Крепление жгута проводов, идущего к электронному блоку управления силовым агрегатом, могло быть установлено с нарушением технологии. Из-за этого в процессе эксплуатации изоляция проводов может перетереться, что способно привести к их замыканию и последующей остановке двигателя.

Сервисная кампания затрагивает 1,1 тысячи автомобилей на внутреннем рынке Китая. Речь про модели Chery Tansuo 06 и Tiggo 7 с двигателем 1,6 литра с турбонаддувом, собранные в период с 1 апреля по 8 декабря 2025 года. Модель Tansuo 06 на международных рынках известна как Jaecoo J7. В рамках отзыва также будут проверены модификации Tiggo 7 Sport и Tiggo 7 Plus.

Для этих машин предусмотрена бесплатная диагностика. Если в ходе осмотра будет обнаружена неправильно закрепленная клипса или повреждения на проводах, компоненты отремонтируют или заменят. Все работы компания Chery обязуется провести за свой счет.

