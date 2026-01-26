Реклама

12:02, 26 января 2026Авто

Chery объявила отзывную кампанию для двух кроссоверов

«РГ»: Компания Chery объявила об отзыве автомобилей Jaecoo J7 и Tiggo 7
Марина Аверкина

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Китайская автомобильная компания Chery объявила об отзыве кроссоверов Jaecoo J7 и Tiggo 7. Причиной стало потенциальное повреждение проводки, которое в некоторых случаях может вызвать неожиданное прекращение работы двигателя во время поездки, пишет «Российская газета» («РГ»).

Соответствующий план мероприятий утвержден Государственным управлением по регулированию рынка Китая.

По заявлению производителя, в одной из партий автомобилей могла быть допущена ошибка при монтаже. Крепление жгута проводов, идущего к электронному блоку управления силовым агрегатом, могло быть установлено с нарушением технологии. Из-за этого в процессе эксплуатации изоляция проводов может перетереться, что способно привести к их замыканию и последующей остановке двигателя.

Сервисная кампания затрагивает 1,1 тысячи автомобилей на внутреннем рынке Китая. Речь про модели Chery Tansuo 06 и Tiggo 7 с двигателем 1,6 литра с турбонаддувом, собранные в период с 1 апреля по 8 декабря 2025 года. Модель Tansuo 06 на международных рынках известна как Jaecoo J7. В рамках отзыва также будут проверены модификации Tiggo 7 Sport и Tiggo 7 Plus.

Для этих машин предусмотрена бесплатная диагностика. Если в ходе осмотра будет обнаружена неправильно закрепленная клипса или повреждения на проводах, компоненты отремонтируют или заменят. Все работы компания Chery обязуется провести за свой счет.

Ранее автоюрист Лев Воропаев назвал размер штрафа за управление машиной с просроченными правами.

