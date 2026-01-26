Одно предложение «сильнейшего союзника» Трампа вынудило его сорваться на крик

Axios: Сенатор Круз резко критиковал пошлины Трампа и просил его уйти в отставку

Американский сенатор-республиканец Тед Круз, которого считают «сильнейшим союзником» президента США Дональда Трампа в сенате, высмеивал идею о пошлинах главы страны, а также резко критиковал вице-президента Джей Ди Вэнса. Это происходило на встречах с донорами в начале и середине 2025 года, выяснил Axios, изучив записи разговоров.

По словам Круза, как только в начале апреля были введены пошлины, он вместе с другими сенаторами позвонил Трампу и сделал ему одно предложение. Он настоятельно рекомендовал политику уйти в отставку, но американский лидер ответил ему: «Пошел к черту, Тед».

Эта беседа затянулась до полуночи, она «прошла плохо», а Трамп сорвался на крик и ругань. Тогда Круз сделал для президента мрачное предсказание: «Если к ноябрю [2026 года] пенсионные накопления людей сократятся на 30 процентов, а цены в супермаркетах вырастут на 10–20 процентов, то в день выборов нас ждет кровавая бойня».

Кроме того, американскому лидеру грозит проигрыш на выборах в палату представителей, а затем и в сенат. «И следующие два года вас будут подвергать импичменту каждую неделю», — пообещал сенатор Трампу.

При этом вопреки внутренним трениям, официально штаб сенатора-республиканца заявляет, что он остается сильнейшим союзником американского лидера.

Ранее Трамп пригрозил уволить главу ФРС Джерома Пауэлла после критики его тарифов. Пауэлл выразил опасения, что импортные пошлины президента США спровоцируют рост цен на фоне замедления экономики и ослабления рынка труда в стране.