Россия
10:44, 26 января 2026Россия

Опасную бактерию обнаружили в утенке табака из «ВкусВилла»

Shot: Бактерию листериоз обнаружили в утенке табака из «ВкусВилла» в Орле
Майя Назарова

Фото: anmbph / Shutterstock / Fotodom

Опасную бактерию листериоз обнаружили в утенке табака из «ВкусВилла» в Орле. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot Проверка».

По данным издания, патогенные бактерии были выявлены в двух партиях утиного мяса по 5 килограммов. Изготовителем продукции является компания «Птицефабрика "Центральная"». Микробы могли попасть в мясо еще на этапе производства.

Как утверждает Shot, продукцию могли неправильно хранить. Эксперты уже начали проводить проверку.

Найденная бактерия Listeria monocytogenes вызывает головную боль, температуру, диарею, мышечные боли и менингит. В группе риска осложнений — беременные, дети и пенсионеры.

До этого сообщалось, что сальмонеллу и кишечную палочку нашли в наггетсах из «ВкусВилла». Тогда пробы продукции отобрали в Петрозаводске. Изготовителем опасных наггетсов оказалась компания «Ярославский бройлер».

