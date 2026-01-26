Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:42, 26 января 2026Россия

Отставку губернатора российского региона после масштабного блэкаута опровергли

Отставку губернатора Мурманской области Чибиса после блэкаута опровергли
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Информация об отставке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса из-за масштабного блэкаута в регионе является фейком. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперштаба.

Ранее в сети появился скриншот, на котором якобы новостное агентство сообщало об отставке главы региона.

«В социальных сетях распространяется поддельный скриншот популярного информационного агентства. Это фейк», — говорится в сообщении.

В оперштабе также призвали граждан доверять только проверенным источникам информации и не распространять сомнительные публикации.

Блэкаут в Мурманской области продолжается четвертый день. Перебои начались после обрушения пяти опор ЛЭП во время непогоды. В регионе действует режим ЧС, было возбуждено уголовное дело о халатности.

Ранее сообщалось, что жителям Мурманска, которые проживают в находящихся в зоне отключения электроснабжения домах, начали раздавать продуктовые наборы в пунктах поддержки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Категорически нарушает традиции». Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против Богомолова

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Бывший военный из Испании рассказал о зверствах ВСУ

    Папарацци сняли Бьянку Цензори в прозрачном наряде во время прогулки с Канье Уэстом

    Город на Украине частично остался без света и тепла после серии взрывов

    Продюсер назвал причину участия россиян в фестивале Лаймы Вайкуле

    Самолет-разведчик США заметили недалеко от Мурманска

    В США сделали заявление о переговорах России и Украины

    Путин рассказал о нелогичной просьбе к России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok