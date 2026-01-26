Отставку губернатора российского региона после масштабного блэкаута опровергли

Отставку губернатора Мурманской области Чибиса после блэкаута опровергли

Информация об отставке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса из-за масштабного блэкаута в регионе является фейком. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперштаба.

Ранее в сети появился скриншот, на котором якобы новостное агентство сообщало об отставке главы региона.

«В социальных сетях распространяется поддельный скриншот популярного информационного агентства. Это фейк», — говорится в сообщении.

В оперштабе также призвали граждан доверять только проверенным источникам информации и не распространять сомнительные публикации.

Блэкаут в Мурманской области продолжается четвертый день. Перебои начались после обрушения пяти опор ЛЭП во время непогоды. В регионе действует режим ЧС, было возбуждено уголовное дело о халатности.

Ранее сообщалось, что жителям Мурманска, которые проживают в находящихся в зоне отключения электроснабжения домах, начали раздавать продуктовые наборы в пунктах поддержки.