Пациент за 17 лет вырастил камень в слюнной железе и решил от него избавиться

Пациент 17 лет «растил» камень в слюнной железе, но мужчину избавили от патологии врачи Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения, передает РИА Новости.

Диаметр камня — два сантиметра. 38-летний пациент поступил с диагнозом «слюнно‑каменная болезнь» — редкое заболевание, при котором нарушается отток слюны. Недуг проявляется болью и отеками, а при запущенных формах может привести к воспалению и абсцессу.

Несмотря на большие размеры камня, докторам удалось сохранить саму железу. Обычно при таких случаях ее приходится удалять полностью.

