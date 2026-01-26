Реклама

Наука и техника
05:44, 26 января 2026Наука и техника

Пациент за 17 лет вырастил камень в слюнной железе и решил от него избавиться

Житель Владивостока 17 лет растил камень в слюнной железе, но врачи его вырезали
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Пациент 17 лет «растил» камень в слюнной железе, но мужчину избавили от патологии врачи Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения, передает РИА Новости.

Диаметр камня — два сантиметра. 38-летний пациент поступил с диагнозом «слюнно‑каменная болезнь» — редкое заболевание, при котором нарушается отток слюны. Недуг проявляется болью и отеками, а при запущенных формах может привести к воспалению и абсцессу.

Несмотря на большие размеры камня, докторам удалось сохранить саму железу. Обычно при таких случаях ее приходится удалять полностью.

Ранее огромную опухоль, размером с два шара для боулинга, удалили у 63-летней жительницы Владивостока.

