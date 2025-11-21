Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:31, 21 ноября 2025Наука и техника

Опухоль размером с два шара для боулинга удалили у пожилой россиянки

Опухоль размером с два шара для боулинга удалили у 63-летней жительницы Приморья
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Огромную опухоль, размером с два шара для боулинга, удалили у 63-летней жительницы Владивостока, об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Женщина обратилась к медикам с жалобами на боли в спине, увеличение живота и онемение в руках. После обследования специалистами было обнаружено новообразование в в малом тазу, весом почти два килограмма.

Операция была рискованной, потому что новообразование успело врости в матку, придатки, петли кишечника и мочевой пузырь. Но медики приморского краевого онкодиспансера приняли решение действовать и провели успешную операцию.

Пациентка уже идет на поправку и ее жизни ничего не угрожает.

Ранее же в другом российском регионе врачи извлекли из 65-летнего мужчины гигантский камень весом около одного килограмма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. О чем говорится в мирном плане США по Украине?

    Самая красивая девушка России проиграла на конкурсе «Мисс Вселенная»

    Уничтожение техники ВСУ на Брянском и Белгородском направлениях попало на видео

    Росавиация объявила об ограничениях в еще одном аэропорту

    В Африке сильно заинтересовались водкой из России

    Жертву тигра нашли благодаря окровавленным шлепанцам

    Переспавшая с сотнями мужчин женщина захотела серьезных отношений и задалась вопросом

    Украинцев начали штрафовать из-за «газовых нарушений»

    Вагоны с углем сошли с рельсов в российском регионе

    На Украине назвали мирный план США проектом уничтожения Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости