Гигантский камень извлекли медики из россиянина

Килограммовый камень извлекли медики из 65-летнего жителя Балаково

Гигантский камень весом около одного килограмма извлекли из 65-летнего мужчины врачи ГУЗ СО «Балаковской клинической больницы», об этом сообщается в официальном Telegram-канале медучреждения.

«Такой крупный камень - большая редкость. За 30 лет моего стажа, это, пожалуй, третий случай», — отметил руководитель хирургической службы БГКБ Олег Валерьевич Якимов.

Пациент поступил в больницу в тяжелом состоянии с признаками почечной недостаточности и внутрипузырным кровотечением в конце прошлой недели. Больного экстренно прооперировали, камень, который обнаружили медики, занимал практически всю полость мочевого пузыря. Сейчас пациент находится в реанимации, динамика положительная.

В больнице добавили, что после дообследования, есть вероятность, дополнительной операции для восстановления уродинамики.

По словам врачей, такое камнеобразование могло появиться из-за возрастных изменений предстательной железы, которое привело к дисфункции мочеиспускания.

Ранее стало известно, что известный препарат показал эффективность в борьбе с опухолью.