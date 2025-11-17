Известный препарат показал эффективность в борьбе с опухолью

Sci Adv: Гидралазин проявил способность останавливать рост глиобластомы

Один из самых старых препаратов для снижения давления — гидралазин, который применяют при гипертонии и преэклампсии, — неожиданно проявил способность останавливать рост глиобластомы. К такому выводу пришли исследователи Пенсильванского университета, впервые раскрывшие молекулярный механизм действия лекарства. Их работа опубликована в Science Advances (Sci Adv).

Ученые выяснили, что гидралазин блокирует фермент ADO — ключевой «датчик кислорода», который регулирует сужение сосудов и помогает опухолевым клеткам выживать в условиях низкого уровня кислорода. Когда ADO подавлен, в клетках накапливаются белки RGS, отключающие сигналы к сокращению, и в опухолевой ткани запускается «сенесценция» — режим глубокого покоя, при котором раковые клетки перестают делиться.

В экспериментах на культурах глиобластомы опухолевые клетки буквально «засыпали» после трехдневного воздействия препарата: увеличивались, теряли способность к делению и переходили в стабильное неактивное состояние. По словам авторов, это может открыть путь к созданию новых, более безопасных ингибиторов ADO, способных воздействовать на опухоль, не повреждая здоровые ткани.

Неожиданная связь между механизмами гипертонии и выживания опухолей может привести к появлению новых, более щадящих подходов к лечению рака мозга.

Ранее стало известно, что распространенный препарат от подагры может существенно снижать риск инфаркта и инсульта у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.