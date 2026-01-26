Подросток-неонацист поджег и расстрелял машины евреев в российском городе

В Крыму подросток признался в уничтожении машин евреев из-за неонацистских идей

В Крыму несовершеннолетний участник националистической группировки National Socialism/White Power (признана в России террористической и запрещена) поджег и расстрелял машины евреев. Об этом пишет ТАСС.

Во время заседания Южного окружного военного суда подросток признал вину. Это первое дело участника данной организации, рассматриваемое Южным окружным военным судом, отметил собеседник агентства.

По версии следствия, в 2024 году подросток вступил в террористическую организацию. В Симферополе он, считая владельца машины евреем, поджег его автомобиль Opel Calibra, предварительно слив для этого бензин из мопеда. Ранее он также пытался повредить другую машину этого же человека, выстрелив в нее несколько раз из пускового устройства. Однако тогда автомобиль не пострадал.

После поджога фигурант связался со своим куратором в организации и попросил деньги на адвоката.

Ранее в Новосибирске к пяти годам воспитательной колонии приговорили подростка, вступившего в ряды этой же националистической группировки.