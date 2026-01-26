Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:38, 26 января 2026Культура

Продюсер назвал причину участия россиян в фестивале Лаймы Вайкуле

Рудченко: Уехавшие российские артисты приедут на фестиваль Вайкуле из-за денег
Андрей Шеньшаков

Фото: Стрингер / Sputnik / РИА Новости

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко высказался о фестивале певицы Лаймы Вайкуле «Рандеву», который она проводит в Юрмале при участии артистов, покинувших Россию после начала специальной военной операции (СВО) или имеющих статус иностранных агентов. Об этом он рассказал порталу «Абзац».

Известно, что часть вырученных с проведения фестиваля средств Вайкуле направляет в помощь различным украинским фондам и в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Поуехавшие артисты не участвуют в большом количестве мероприятий, так что с удовольствием будут изображать счастье на лицах. У них практически обнулилась монетизация, нет доходов за границей. Лицедейство и игра на публику», — заявил Рудченко.

Ранее советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле вызвала негодование украинцев, исполнив песню на родном для них языке. Выбор кандидатуры на участие в рекламе смутил пользователей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Категорически нарушает традиции». Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против Богомолова

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В МИД России рассказали о риске вовлечения стран НАТО в конфликт на Украине

    Генсек НАТО откровенно высказался о территориях Украины

    Бывший военный из Испании рассказал о зверствах ВСУ

    Папарацци сняли Бьянку Цензори в прозрачном наряде во время прогулки с Канье Уэстом

    Город на Украине частично остался без света и тепла после серии взрывов

    Продюсер назвал причину участия россиян в фестивале Лаймы Вайкуле

    Самолет-разведчик США заметили недалеко от Мурманска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok