Продюсер назвал причину участия россиян в фестивале Лаймы Вайкуле

Рудченко: Уехавшие российские артисты приедут на фестиваль Вайкуле из-за денег

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко высказался о фестивале певицы Лаймы Вайкуле «Рандеву», который она проводит в Юрмале при участии артистов, покинувших Россию после начала специальной военной операции (СВО) или имеющих статус иностранных агентов. Об этом он рассказал порталу «Абзац».

Известно, что часть вырученных с проведения фестиваля средств Вайкуле направляет в помощь различным украинским фондам и в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Поуехавшие артисты не участвуют в большом количестве мероприятий, так что с удовольствием будут изображать счастье на лицах. У них практически обнулилась монетизация, нет доходов за границей. Лицедейство и игра на публику», — заявил Рудченко.

