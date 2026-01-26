Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:07, 26 января 2026Экономика

Производитель самолетов призвал сотрудников готовиться к «новым кризисам»

Reuters: Производитель самолетов Airbus призвал готовиться к кризисам
Вячеслав Агапов

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Один из крупнейших мировых производителей самолетов, компания Airbus, призвала сотрудников готовиться к «новым кризисам». Об этом со ссылкой на письмо гендиректора компании Гийома Фори сообщает Reuters.

Глава корпорации напомнил, что в прошлом году Airbus уже столкнулся с определенным ущербом, а сейчас ситуация «усугубляется конфронтацией между США и Китаем».

«Начало 2026 года отмечено беспрецедентным числом кризисов и тревожными геополитическими событиями. Мы должны действовать в духе солидарности и самодостаточности», — заявил Фори.

Также глава компании сообщил в служебной записке, что торговая напряженность уже нанесла существенный сопутствующий ущерб логистике и финансам компании.

По итогам 2025 года американский концерн Boeing получил заказы на 1175 самолетов, что в два раза больше, чем годом ранее. Такой результат позволил производителю впервые с 2018 года опередить своего основного конкурента — европейскую авиастроительную корпорацию Airbus.

Французская фирма уже подписала соглашение с китайской компанией-разработчиком гуманоидных роботов UBTech Robotics. Walker S2 высотой 176 сантиметров оснащен многофункциональными манипуляторами, а также системой машинного зрения, позволяющей ему двигаться подобно человеку и воспринимать окружающую ситуацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Нашедший в мессенджере работу россиянин получил срок

    В Китае заявили об историческом для России президентском сроке Путина

    Британцев призвали научиться у русских мату и производству самогона

    Российский «Варан» задействовали в минировании

    Мужчина поджег дом с россиянкой и ее детьми внутри

    В Еврокомиссии высказались о сроках вступления Украины в ЕС

    Собака помогла поймать убийцу и получила награду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok