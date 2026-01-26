Производитель самолетов призвал сотрудников готовиться к «новым кризисам»

Reuters: Производитель самолетов Airbus призвал готовиться к кризисам

Один из крупнейших мировых производителей самолетов, компания Airbus, призвала сотрудников готовиться к «новым кризисам». Об этом со ссылкой на письмо гендиректора компании Гийома Фори сообщает Reuters.

Глава корпорации напомнил, что в прошлом году Airbus уже столкнулся с определенным ущербом, а сейчас ситуация «усугубляется конфронтацией между США и Китаем».

«Начало 2026 года отмечено беспрецедентным числом кризисов и тревожными геополитическими событиями. Мы должны действовать в духе солидарности и самодостаточности», — заявил Фори.

Также глава компании сообщил в служебной записке, что торговая напряженность уже нанесла существенный сопутствующий ущерб логистике и финансам компании.

По итогам 2025 года американский концерн Boeing получил заказы на 1175 самолетов, что в два раза больше, чем годом ранее. Такой результат позволил производителю впервые с 2018 года опередить своего основного конкурента — европейскую авиастроительную корпорацию Airbus.

Французская фирма уже подписала соглашение с китайской компанией-разработчиком гуманоидных роботов UBTech Robotics. Walker S2 высотой 176 сантиметров оснащен многофункциональными манипуляторами, а также системой машинного зрения, позволяющей ему двигаться подобно человеку и воспринимать окружающую ситуацию.

