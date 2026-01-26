Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:35, 26 января 2026Россия

Путин встретился с российским губернатором

Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

В понедельник глава государства встретился в Петербурге с королем Малайзии султаном Ибрагимом. После международной программы глава государства принял Беглова в Малом выставочном зале Эрмитажа.

Губернатор в свою очередь доложил президенту о реализации некоторых городских проектов.

Ранее Путин встретился в Москве со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. С российской стороны во встрече участвовали Юрий Ушаков, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Упал в обморок». «Звездному» адвокату огласили приговор по резонансному делу. В числе фигурантов — бывшие сотрудники ФСБ и СК

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Хакеры заблокировали машины россиян

    Владельца дома оштрафовали на два десятка тысяч фунтов за сруб 28 деревьев

    Депутат рассказал о новых налогах для самозанятых россиян

    В России предложили маркировать туалетную бумагу

    В Кремле ответили на вопрос о смене состава переговорной группы России

    75-летняя Надежда Бабкина показала фото времен студенчества

    Нежелание москвички воспитывать сына привело к жестокой расправе

    Меньшова поддержала протест выпускников Школы-студии МХАТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok