Путин встретился с российским губернатором

Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

В понедельник глава государства встретился в Петербурге с королем Малайзии султаном Ибрагимом. После международной программы глава государства принял Беглова в Малом выставочном зале Эрмитажа.

Губернатор в свою очередь доложил президенту о реализации некоторых городских проектов.

Ранее Путин встретился в Москве со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. С российской стороны во встрече участвовали Юрий Ушаков, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.