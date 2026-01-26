Реклама

Раскрыта реакция венесуэльских военных на атаку США

Мелик-Багдасаров: Военные Венесуэлы не получили приказ для сопротивления США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Венесуэльские военные не смогли оказать должного сопротивления Вооруженным силам США, так как не получили соответствующий приказ. Об этом рассказал посол России в стране Сергей Мелик-Багдасаров в интервью телеканалу «Россия 24».

«Электроника, железо — за всем этим стоят люди. Военные. Они просто так не стреляют. Стреляют по приказу. Из этого следует ответ — значит, не было приказа», — сказал он.

По словам дипломата, причиной этого стало нарушение коммуникационных связей. «Не только радары были заглушены, были нарушены коммуникационные связи. Поэтому на все запросы с мест не получали должных команд», — подчеркнул посол.

3 января президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был задержан сотрудниками американских спецслужб в ходе операции на территории южноамериканской страны. В результате обоих вывезли для суда в США.

