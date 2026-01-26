Раскрыто число принявших крещение в зоне СВО бойцов

Митрополит Кирилл: В зоне СВО приняли крещение более 52 тысяч бойцов

Более 52 тысяч бойцов приняли крещение в зоне боевых действий с начала проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский), его слова приводит РИА Новости.

«Согласно официальным данным, за эти годы на передовой приняли таинство крещения более 52 тысяч военнослужащих. Это пять полнокровных дивизий, это люди, которые перед лицом опасности обратились ко Христу», — сказал он.

По словам священнослужителя, в зоне проведения спецоперации есть огромная потребность в таинствах.

Ранее митрополит Кирилл назвал еще одного противника России на СВО. Он также заявил, что причиной, послужившей началом спецоперации, стала страшная «духовная катастрофа», корни которой «уходят в века».