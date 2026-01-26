Россия обогнала Китай по мощи армии

Global Firepower: РФ обогнала КНР и заняла второе место по уровню военной мощи

Россия обогнала КНР и заняла второе место по уровню военной мощи. Об этом свидетельствуют данные рейтинга военной мощи Global Firepower 2026 года.

Индекс военной мощи 145 стран рассчитывается путем оценки более 60 факторов, в их числе — финансовая ситуация в государстве, географическое положение, логистические возможности и другие.

По состоянию на 2026 год Россия занимает второе место из 145 стран, первое место занимают США, а третье — Китай. В десятку мощнейших армий также вошли Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия.

Ранее Пентагон в докладе о возможностях китайских вооруженных сил отметил, что Китай и Россия продолжают углублять свое стратегическое партнерство, «почти наверняка обусловленное общим интересом в противодействии США».