16:40, 26 января 2026

Россиян из дома под угрозой оползня призвали ждать реальной опасности

В Сочи жителей дома, к которому подошел оползень, призвали ждать реальной угрозы
Нина Ташевская
Кадр: 360.ru

В Сочи жителей многоэтажного жилого дома, к которому вплотную подошел оползень, призвали ждать реальной угрозы — только тогда их могут расселить. Об этом сообщили в администрации российского города, передает «360.ru».

Инцидент произошел в Адлере на улице Петрозаводской. Там сошел сель рядом с многоквартирным домом, но потенциальной опасности для жизни людей, по словам властей, он пока не представляет.

«Пока склон не подсохнет, трогать его нецелесообразно, поэтому только наблюдение. Если будет реальная угроза, то жителей переселят», — пояснил собеседник 360.ru в сочинской администрации. Представитель власти отметил, что это не единственный оползень, который сейчас наблюдается в Сочи, просто именно он получил большой общественный резонанс.

Ранее в Сочи десять садовых товариществ (СНТ) оказались под угрозой изоляции из-за оползня.

