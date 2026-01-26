Реклама

17:12, 26 января 2026Путешествия

Россиянам дали советы в связи со сбоем в работе авиакомпаний

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В связи со сбоем в работе системы бронирования Leonardo пассажирам следует оставаться на связи с авиакомпаниями или агентствами, через которые были куплены билеты. Такой совет дал россиянам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, его комментарий оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Он рекомендовал проверять корректность указанных личных данных, чтобы представители перевозчиков могли связаться с клиентами. Горин также предупредил, что пассажиры имеют право на вынужденный возврат билетов, если из-за сбоя будут существенные задержки или отмены рейсов.

Множество российских авиакомпаний столкнулись со сбоем в общей системе бронирования Leonardo. В их числе оказались «Россия», «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», Utair, Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал», «Алроса», «Ижавиа». Возникли затруднения с регистрацией пассажиров и багажа, оформлением, переоформлением и возвратом билетов, а также оплатой дополнительных услуг.

