16:02, 26 января 2026

Россияне массово заинтересовались зимним отдыхом в Африке

ТАСС: Спрос россиян на отдых в Африке зимой вырос на 70 процентов
Алина Черненко

Фото: Esa Alexander / Reuters

Россияне массово заинтересовались зимним отдыхом в Африке — спрос соотечественников на путешествия на континент вырос за год на 70 процентов. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Уточняется, что чаще всего туристы едут в наиболее знакомый им Египет — на эту страну приходится 40,4 процента бронирований, а средняя стоимость номера составляет 12,8 тысячи рублей в сутки. Кроме того, популярностью пользуются Кения (доля бронирований — 15,7 процента, а цена за проживание — 6,1 тысячи рублей в сутки), Марокко (11,8 процента и 11,9 тысячи рублей), ЮАР (11,4 процента и 16,5 тысячи рублей) и Сейшельские острова (5,6 процента и 40,5 тысячи рублей).

Оазис свободы. Почему россиянам стоит побывать в Марокко, что там посмотреть и каких ошибок лучше избегать
11 мая 2025
Африка становится популярной у россиян. Чем она привлекает туристов и сможет ли заменить другие курорты?
13 июня 2023

Ранее сообщалось, что у россиян набирают популярность сафари-туры в Африке. В 2024 году туристический поток в Кению и Танзанию вырос более чем на две тысячи человек.

