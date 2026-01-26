Реклама

Экономика
17:12, 26 января 2026Экономика

Россияне пожаловались на отсутствие отопления всю зиму

Жители трех домов в Екатеринбурге заявили об отсутствии отопления с начала зимы
Нина Ташевская
Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

В Екатеринбурге жители трех многоквартирных домов пожаловались на отсутствие отопления всю зиму — тепла в их квартирах нет с начала декабря. Об этом сообщает ЕАН.

Речь идет о домах номер 1, 2 и 3 на Курганской улице. Проблемы с подачей тепла в них начались еще на старте отопительного сезона. С тех пор температура воздуха в квартирах варьируется от плюс 10 до плюс 14 градусов Цельсия. При этом в двух подъездах прорвало трубы, и вода замерзла. Однако оператор МУП «Екатеринбургэнерго» утверждает, что авария случилась не по его вине.

В управляющей компании «Пионер», которая отвечает за один из пострадавших домов, отрицают отсутствие отопления в квартирах. Коммунальщики признают лишь снижение температуры теплоносителей — оно случилось из-за утечки, место которой до сих пор не могут обнаружить.

Если коммунальные службы не найдут и не устранят проблему, котельная может закрыться. Тогда без отопления останутся уже четыре дома, в которых в общей сложности проживают 657 россиян.

Ранее в Екатеринбурге жилой дом превратился в парную. Инцидент произошел по адресу улица Летчиков, 8А. 12 января подвал здания затопило кипятком, а из колодцев во дворе стал идти пар. В управляющей компании екатеринбуржцам объяснили, что прорыв произошел на сетях Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК). В минувший вторник коммунальщики откачали воду из подвала, однако она продолжила бежать.

