Силовые структуры
20:39, 26 января 2026Силовые структуры

Россиянин расправился с двухмесячным ребенком

В Свердловской области осудят мужчину за убийство двухмесячного сына
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Свердловской области осудят мужчину за расправу над двухмесячным сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, ночью 22 октября 2025 года в квартире на Первомайской улице мужчина из личной неприязни к двухмесячному сыну, который плакал и вел себя неспокойно, решил с ним расправиться. Для этого он несколько раз ударил ребенка рукой по разным частям тела, в том числе по голове. Мальчик получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.

Следователи провели комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин из-за подозрений напал с ножом на таксиста.

