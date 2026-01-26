Россиянин расправился с двухмесячным ребенком

В Свердловской области осудят мужчину за убийство двухмесячного сына

В Свердловской области осудят мужчину за расправу над двухмесячным сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, ночью 22 октября 2025 года в квартире на Первомайской улице мужчина из личной неприязни к двухмесячному сыну, который плакал и вел себя неспокойно, решил с ним расправиться. Для этого он несколько раз ударил ребенка рукой по разным частям тела, в том числе по голове. Мальчик получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.

Следователи провели комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

