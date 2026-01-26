Россиянка описала паспортный контроль в Таиланде фразой «чуть не остались на улице»

Российская тревел-блогерша Марина, отправившаяся на зимовку в Азию, описала прохождение паспортного контроля в Таиланде фразой «чуть не остались ночевать на улице». Своей историей она поделилась в личном блоге «С пенсией по жизни» на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснила, что она с мужем и друзьями прилетела в Бангкок из вьетнамского города Хюэ. В аэропорту россиянка дала сотруднику паспорт и посадочный талон, а также прошла процедуру снятия отпечатков пальцев. Однако отдавать проездной документ Марине таец не спешил.

«Стал мне выговаривать, что я слишком часто и подолгу бываю в Таиланде. Причем он не задавал мне вопросы, он просто констатировал факты и перечислял их мне. Потом доложил, что мы мало времени провели во Вьетнаме и что нам следовало бы не во Вьетнам летать, а пойти в имигрэйшен (иммиграционный офис — прим. «Ленты.ру») и продлить пребывание в Таиланде на месяц», — посетовала она.

Когда путешественница спросила у сотрудника паспортного контроля, что не так с ее поездками, он ничего не ответил и стал по второму разу перечислять, глядя в паспорт, все ее визиты в королевство. Таец ничем не грозил Марине, но продержал ее у своей будки около пяти-семи минут, прежде чем поставить штамп. То же самое случилось и с ее спутником.

Тем временем у друзей россиянки, в паспортах которых стояли те же самые отметки, с другим пограничником не было никаких проблем. «В общем, пустят или задержат — это лотерея. Никаких четких инструкций: этого пускать, а того — нет, похоже, у них пока еще нет. При нас в соседней очереди остановили семью из Индии. Вызвали охрану и их куда-то увели», — призналась путешественница.

В декабре 2025 года стало известно, что туристов из России начали массово задерживать после прилета в Таиланд. В такой ситуации оказались супруги, в паспортах которых было большое количество виз — это смутило местных пограничников.