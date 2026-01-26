Реклама

Рютте раскрыл детали переговоров с Трампом по Гренландии

Рютте: С Трампом согласованы два направления работы по ситуации с Гренландией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил, что он вместе с президентом США Дональдом Трампом согласовал два направления работы для урегулирования ситуации вокруг Гренландии. Его слова приводит Reuters.

«В итоге мы согласовали два направления работы на будущее: первое — это коллективная ответственность НАТО за оборону Арктики (...). Таким образом, оно будет заключаться в том, чтобы совместно определить, как лучше всего предотвратить расширение доступа России и Китая в Арктический регион… это одно направление работы, и альянс здесь явно будет играть ведущую роль», — отметил он в своем выступлении перед Европарламентом.

По словам Рютте, второе направление работы касается продолжения переговоров между США, Данией и Гренландией, в которых НАТО не может принимать участия.

23 января агентство Bloomberg сообщило, что соглашение между Трампом и Рютте предусматривает размещение американских ракет в Гренландии, а также право Вашингтона на добычу полезных ископаемых на острове.

