Бывший СССР
18:15, 26 января 2026Бывший СССР

Саакашвили выступил против одной инициативы Трампа

Саакашвили: Коридор Трампа рушит все, чего Грузия достигла в 1990-е
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Транспортный коридор президента США Дональда Трампа, который проходит по территории Азербайджана и Армении, рушит все, чего Грузия достигла в 1990-е и 2000-е годы. Об этом бывший грузинский президент Михаил Саакашвили написал в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Заявление о том, что сегодня транзитный маршрут проходит через Грузию, а завтра будет проходить через Армению, разрушает все, чего мы достигли как страна в 90-е и 2000-е годы», — написал экс-глава государства.

Отдельно Саакашвили отметил, что Грузия в связи с этой ситуацией оказалась в «крайне тяжелом геополитическом тупике». По его словам, страна может ликвидироваться как независимое государство.

В ноябре 2025 года Саакашвили обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о включении его в список гражданских пленных.

